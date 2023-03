Kollaps von US-Banken : Angst vor dem Dominoeffekt

Ein Beamter (hinten) steht im Eingangsbereich einer Filiale der Silicon Valley Bank in Wellesley, während Kunden vor der Bank Schlange stehen. Foto: dpa/Steven Senne

Berlin Die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA sorgt für Schockwellen an den Finanzmärkten. Zwar hat die US-Regierung entschieden eingegriffen, Sorgen an den Finanzmärkten um mögliche Dominoeffekte aber bleiben.



Nach dem Kollaps von zwei US-Banken sind die Sorgen an den Finanzmärkten groß – obwohl US-Behörden entschieden eingegriffen haben, um die Lage zu beruhigen. Am Freitag wurde die auf Startup-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank (SVB) nach einer gescheiterten Kapitalerhöhung geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt. Mit der Signature Bank aus New York haben die US-Aufsichtsbehörden dann ein weiteres Kreditinstitut dichtgemacht, nachdem Kunden in großem Stil Gelder aus der Bank abgezogen hatten.

In beiden Fällen seien die Kundengelder gesichert, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von US-Finanzministerin Janett Yellen, Notenbankchef Jerome Powell und dem Einlagensicherungsfonds FDIC. Damit wollten die verantwortlichen offenbar ein deutliches Zeichen setzen, dass Kunden anderer Banken keinen Grund zur Sorge haben und ihre Gelder in den Instituten belassen können. Trotzdem hält die Verunsicherung an – auch unter Anlegern in Deutschland.

Nach deutlichen Verlusten am Freitag ist es zu Wochenbeginn an der Börse in Frankfurt weiter bergab gegangen. Vor allem Titel von Banken sind unter die Räder gekommen und haben den Dax in den Keller rauschen lassen. „Die Sorge der Anleger ist, das weitere Banken angesichts steigender Zinsen und Renditen das Handtuch werfen könnten“, sagte Christian Henke von IG Markets. Hintergrund ist, dass sich vor allem die Silicon Valley Bank gezwungen sah, Anleihen zu verkaufen. Offenbar wollten einige Startup-Unternehmen Gelder aus der Bank abziehen, weswegen das Institut seine Anleihebestände liquidieren musste.