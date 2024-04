Anne Brorhilker geht zu Finanzwende Eine Kampfansage an Finanzkriminelle

In Köln hinterlässt die scheidende Oberstaatsanwältin zwar nun funktionierende Justizstrukturen. „Die großen Schwachpunkte und ein Totalausfall bei Cum-ex-Ermittlungen sind Hamburg und Stuttgart“, prangert Schick an. Ob das wegen Korruption, Faulheit oder politisch gewollt so sei, wisse er nicht. Aber in Hamburg sei dort trotz mehrerer in Cum-ex-Fälle verwickelter Banken noch kein Verantwortlicher vor Gericht gekommen. Auch die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittle seit elf Jahren ohne Anklage, wobei dort die Landesbank LBBW im Fokus stehe.