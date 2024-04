Kommentar zur Einigung bei der Luftsicherheit Aufatmen für Reisende

Diese erfolgreiche Schlichtung ist damit ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Passagiere in die deutsche Luftfahrtbranche wiederzugewinnen. Man drohte in den letzten Wochen und Monaten schon den Überblick zu verlieren. Mal lagen ganze Flughäfen lahm, mal wurde Deutschlands größte Airline entweder am Boden oder in der Luft bestreikt. Bei einigen Reisenden dürfte sich der Eindruck verfestigt haben: Ein Flugticket gleicht einem Rubbellos. Damit scheint nun Schluss zu sein. Auch bei den Gesprächen zwischen der Lufthansa und dem Kabinenpersonal, dem letzten großen verbleibenden Tarifkonflikt, deutet sich eine Einigung ab.