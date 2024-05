Kommentar zum Bafin-Bericht Bankensystem entschlacken

Es sind deutliche Worte, die Bafin-Chef Mark Branson in Frankfurt gewählt hat. In seiner kurzen Ansprache zum Jahresbericht sprach er von drohenden Crashs und Finanzkrisen. Nicht, dass diese in Sicht wären oder bevorstünden. Sondern dass sie drohen, wenn man Regeln abbaut, die für Sicherheit im Finanzsektor sorgen. Dabei ist ihm ein Spagat gelungen. Zum einen erteilt er allgemeinen Deregulierungsforderungen eine klare Absage. Das ist gut zu begründen. Denn die höheren Kapitalanforderungen für bestimmte Geschäfte der Kreditinstitute machen Banken in der Tat sicherer. Sie sind, das sollte niemand vergessen, Resultat der letzten großen Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008.