Bafin-Bericht Finanzaufsicht fordert Vereinfachung

Der Forderung, man müsse bestimmte Kapitalanforderungen für risikobehaftete Geschäfte etwa von Banken senken, erteilte Mark Branson am Dienstag in Frankfurt eine klare Absage. „In der Kalibrierung unserer Regulierung dürfen wir keine Abstriche machen. Ich werde an der Stelle so deutlich, weil genau das in der aktuellen Debatte immer häufiger vorgeschlagen wird. Dabei haben wir in der Vergangenheit gesehen, wohin diese Art der Deregulierung führt: in die nächste Finanzkrise“.