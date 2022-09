Preiserhöhung bei der Bahn : Bahnfahren wird deutlich teurer

Berlin Zum Fahrplanwechsel im Dezember steigen die Ticketpreise um durchschnittlich 4,9 Prozent. Sparpreise gibt es weiterhin. Grund für die Erhöhungen seien die gestiegenen Energiekosten, so das Unternehmen.

Weiterhin Tickets zum Supersparpreis

Es gibt auch Lichtblicke in der Preisstrategie der Bahn. So bietet das Unternehmen weiterhin Tickets zum Supersparpreis von 17,90 Euro an. Auch der Sparpreis bleibt mit 21,90 Euro unverändert. Ebenso gleich bleibt das Schnupperangebot für junge Leute unter 27 Jahren mit 12,90 Euro, der Super Sparpreis Young. Die freie Zugwahl beim Reisen mit der Bahn verteuert sich dagegen überdurchschnittlich. Denn der Flexpreis verteuert sich um 6,9 Prozent. Eine Fahrt in der ersten Klasse von Hamburg nach Köln kostet künftig ohne Bahncard statt 168,50 Euro rund 180 Euro, in der zweiten Klasse 117,60 Euro statt bisher 110 Euro. Von Freiburg nach Frankfurt erhöht sich der Preis in der zweiten Klassen um 5,16 Euro, in der ersten um 8,70 Euro. Spürbar mehr bezahlen die Kunden zwischen München und Hamburg oder Berlin. In der ersten Klasse kostet das Flexticket bald 19 Euro mehr, in der Zeiten 11,30 Euro.