Sicherheit im Fokus Bahngewerkschaft EVG droht mit Zugausfällen zur EM

Streiken dürfen die Beschäftigten für ihre Forderung nicht. Als Hebel fungieren in diesem Fall die Dienstpläne, denen der Betriebsrat zustimmen muss. Ohne Zustimmung gibt es kein Personal für die Züge und sie bleiben stehen. Lutz hat 20 Prozent mehr Sicherheitskräfte in Aussicht gestellt. „900 Leute sind nicht ausreichend für das, was auf uns zukommt“, befürchtet der Betriebsratschef von DB Regio, Ralf Damde. Er fordert, in den Zügen doppelt besetzte Streifen fahren zu lassen, statt nur einen Sicherheitsbegleiter einzusetzen.