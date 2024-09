Batterieforschung Förderstopp sorgt für massive Kritik

Kai-Christian Möller ist stolz auf die deutsche Batterieforschung. Seit 2008/2009 habe sich in diesem Bereich enorm viel getan, berichtet Möller, der für die Batterie-Allianz der Fraunhofer-Institute und damit genau an der Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie arbeitet. „Wir haben ein Wettrennen gestartet. Zunächst mussten wir mit Asien und den USA aufholen, aber jetzt sind wir in der Forschung gut aufgestellt.“