Lage der Batterieindustrie Elektroverband drängt auf Förderung

In der Tat bläst der Branche aktuell einiger Wind entgegen. So ist der Absatz von Elektroautos eingebrochen. In der Konsequenz reagieren die Unternehmen. So hat BMW einen zwei Milliarden Euro schweren Auftrag an das schwedische Batteriestartup Northvolt storniert. Das ist auch deswegen heikel, weil Northvolt gerade in Heide den Bau einer Gigafactory begonnen hat.