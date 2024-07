Kommentar zur Lage der Batterieindustrie Nicht den Anschluss verpassen

Abgesehen von diesen aktuellen Nachrichten aber handelt es sich um die Frage, in welchen Bereichen deutsche Firmen in Zukunft mit internationalen Konkurrenten mithalten können. Der Inflation Reduction Act in den USA fördert die dortigen Industrien, China subventioniert seine Wirtschaft ohnehin in allen Bereichen, wo das Land technologisch die Zukunft verortet und an die Weltspitze drängen will. Die Antwort darauf lautet Forschung und Innovation. Ansonsten drohen Deutschland und Europa nach der Solarindustrie in einer weiteren wichtigen Branche den Anschluss zu verpassen.