Baumarkt-Boom ist vorbei Bilanzen aus Pandemie-Zeiten sind unerreicht

Ein Baumarkt in der mittelhessischen Provinz: Männer in Arbeitskleidung laden Baumaterial in ihre Kleintransporter, ein Familienvater hievt schwere Betonsäcke in den Kofferraum seines Kombis und erklärt: „Wir wollen das Bad renovieren und das ist ein Teil vom Estrich dafür.“ Eine junge Frau will den Garten fit machen und sucht nach Kantsteinen („zum Abstecken von unserem Beet“), eine ältere Dame ist hier, um einen Handlauf zu kaufen und so ihre Wohnung barrierefrei zu gestalten. Es sind die typischen Gründe, den Baumarkt aufzusuchen, denn: „Günstiger als Selbermachen kriegt man es ja nicht hin“, bemerkt ein weiterer Baumarkt-Kunde auf dem Weg in das Garten- und Heimwerkercenter.