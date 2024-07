Kommentar zu bezahlbarem Wohnraum Es gibt aber sehr wohl Möglichkeiten, dem Problem entgegenzuwirken

So ziehen viele Haushalte nicht mehr um, obwohl sie es gerne würden. Entweder gibt es auf dem Markt in der gewünschten Umgebung kein passendes Angebot oder es ist zu teuer. Und wer tatsächlich umzieht, kündigt die alte Wohnung mitunter nicht, sondern sucht sich Untermieter, die dann mehr als die ursprüngliche Miete bezahlen müssen. So entsteht eine Art Schwarzmarkt.