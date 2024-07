Zum Bitcoin-Fall in Sachsen Absurde Geschichte

Sollte es wirklich zutreffen, dass in größere Mengen Bitcoins aus dem movie2k-Fall auf den Markt geworfen werden – warum macht man so etwas dann nicht transparent? Das würde die zum Teil heftigen Reaktionen an den Handelsmärkten für Kryptowerte begrenzen. Denn kein Anleger muss panikhaft reagieren, wenn klar ist, was als Nächstes geschehen wird. Zum anderen aber gehört es auch zum ABC des Handels an Finanzmärkten, dass man sich und seinen Anlagen im Bestfall nicht selbst schadet, wenn man sie verkauft. Genau das aber ist passiert. Denn der Absturz des Bitcoin-Kurses entwertet ja auch die übrigen Bestände dieser Coins in den eigenen Wallets.