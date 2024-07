Bitcoin-Kurs steigt Investoren stellen sich auf Wahl Trumps ein

Auch an den Devisenmärkten stellen sich Investoren wieder verstärkt auf eine Wiederwahl Donald Trumps ein. Anleger gehen davon aus, dass die altbekannte aggressiv-protektionistische Wirtschaftspolitik Trumps der US-Währung zugutekommt: Der Dollar gewann gegenüber anderen Währungen an Wert. Und auch bei den US-Schuldpapieren ist einiges in Bewegung: „Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass Donald Trump angekündigt hat, die Steuern weiter zu senken, und die Staatsverschuldung weiter ansteigen könnte“, resümiert Emanuel Mönch, Professor für Finanzmarktforschung an der Frankfurt School of Finance and Management.