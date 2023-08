Bundesregierung und Digitalisierung Nur Elf Prozent der Digitalprojekte umgesetzt

Sein Verband hat eine Umfrage in der Bevölkerung in Auftrag gegeben und deren Ergebnisse ebenfalls am Montag veröffentlicht. Demnach sehen Bürgerinnen und Bürger den größten Handlungs- und Entwicklungsbedarf in den Bereichen Digitalisierung von Behörden und Verwaltung (63 Prozent) und den Ausbau digitaler Infrastruktur (53 Prozent). Und mehr als 70 Prozent der Befragten sehen keinerlei Fortschritte in wichtigen Bereichen der digitalen Transformation. „Dieses harte Urteil der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland überrascht leider nicht wirklich. Wir haben eine Vielzahl von Projekten in allen Ministerien, für deren Umsetzung bis zum Ende der Legislaturperiode am Ende alle und keiner verantwortlich sind“, hieß es. Eco wie Bitkom fordern daher bei der Digitalisierung eine ressortübergreifende Abstimmung zwischen den Ministerien und ein eigenes Budget für Digitalisierungsprojekte. Denn bei dieser Frage gehe es letztlich um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit Deutschlands im globalen Wettbewerb.