Standort in Bonn voraussichtlich auch betroffen : Conrad Electronic will beinahe alle Filialen in Deutschland schließen

Conrad Electronic will beinahe alle Filialen in Deutschland schließen

Der Elektronikhändler Conrad will Medienberichten zufolge fast alle Filialen in Deutschland schließen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Die Elektronik-Handelskette Conrad will im Laufe des Jahres 2022 beinahe alle Filialstandorte dichtmachen. Auch der Standort in Bonn ist voraussichtlich betroffen. Nur eine einzige Filiale soll im bisherigen Stil weiterbetrieben werden.

Der Elektronikhändler Conrad Electronic will im Laufe des Jahres 2022 so gut wie alle Filialstandorte schließen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen auf seiner Homepage mit. Lediglich eine Filiale in Wernberg-Köblitz soll im bisherigen Stil weiter betrieben werden.