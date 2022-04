Voraussichtlich auch Bonn betroffen : Conrad Electronic will wohl fast alle Filialen in Deutschland schließen

Conrad Electronic will wohl fast alle Filialen in Deutschland schließen

Der Elektronikhändler Conrad will Medienberichten zufolge fast alle Filialen in Deutschland schließen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Die Elektronik-Handelskette Conrad will Medienberichten zufolge im Laufe des Jahres 2022 fast alle Filialstandorte dichtmachen. Nach aktuellem Stand soll nur eine einzige Filiale im bisherigen Stil weiterbetrieben werden.

Unternehmensangaben zufolge betreibt Conrad Electronic derzeit elf Filialen in Deutschland, davon eine in Bonn. Auf eine Anfrage unserer Redaktion, ob auch dieser Standort betroffen ist und wie es für die dortigen Mitarbeiter weitergeht, äußerte sich da Unternehmen bislang nicht.

Am Standort im nordrhein-westfälischen Hürth hat das Unternehmen im Frühsommer 2020 eine erste B2B-Filiale, also Business-to-Business, in Betrieb genommen Derzeit seit Conrad auf der Suche nach Standorten für weitere B2B-Filialen, heißt es auf dem Technikblog "Caschys Blog". Im bisherigen Stil soll lediglich die Conrad-Filiale im bayerischen Wernberg-Köblitz weiterbetrieben werden.