Cum-Ex-Prozess in Bonn Verkäufe und Vorverurteilungen

Landry hatte seinen Vortrag mit einer kurzen Einführung in das Dividendenstripping begonnen: Das ist börsentechnisch die Kombination aus dem Verkauf einer Aktie kurz vor dem Termin der Dividendenzahlung und dem Rückkauf derselben Aktie kurz danach. Zu dieser Art von Geschäften gehörten sowohl die sogenannten Cum-cum- als auch Cum-ex-Geschäfte mit Verkauf durch den Inhaber. Von letzter Version sei Olearius stets ausgegangen. Dass in seiner Bank aber illegale Cum-Ex-Geschäfte mit Leerverkauf, wie sie die Staatsanwaltschaft Olearius vorwirft, durchgeführt worden seien, habe sein Mandant nicht gewusst, so Landry. „Gegen diesen Vorwurf verteidige ich Dr. Olearius“, so der Strafverteidiger: „Er wusste von dem Einsatz der Leerverkäufe nichts.“