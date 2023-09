Christian Olearius in Bonn vor Gericht Der Cum-Ex-Prozess und die zwei Treffen mit Olaf Scholz

Noch prominenter als der Angeklagte ist allerdings ein Mann, dessen Name gleich mehrfach in der Anklage auftaucht: Olearius soll nämlich in der Politik der Hansestadt bestens verdrahtet gewesen sein und versucht haben Einfluss auf Entscheidungsträger auf allen Ebenen zu nehmen, wie es in der Anklage heißt. Dazu gehören auch zwei Treffen mit dem damaligen Ersten Hamburger Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz in den Jahren 2016 und 2017 in dessen Büro im Hamburger Rathaus.