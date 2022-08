Cum-Ex-Prozess in Bonn : Richter verliert die Geduld mit Hanno Berger

Hanno Berger mit Anwalt Martin Kretschmer (l.) im April in Bonn. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Nach dem Teilgeständnis von Hanno Berger im Cum-Ex-Prozess vor einer guten Woche zeigt der Angeklagte nun wenig Schuldbewusstsein. Richter Alexander Zickler verliert die Geduld. Zudem sagt ein Ex-Trader aus.



Von Leif Kubik

Der Vorsitzende Richter Roland Zickler zeigte Geduld, als er dem Angeklagten immer wieder umständliche Nachfragen an den Zeugen gestattete. Vor dem Bonner Landgericht wurde am Montag der Prozess um „Mr. Cum-Ex“ Hanno Berger mit der Vernehmung eines ehemaligen Börsenhändlers fortgesetzt. Dem 71-jährigen promovierten Juristen Berger wird vorgeworfen, zwischen Januar 2007 und Oktober 2013 mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften insgesamt rund 278 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Besonders schwere Steuerhinterziehung in drei Fällen lautet die Anklage.

Nachdem Berger in seiner betulichen Art dieselbe Frage in leicht umformulierter Form zum dritten Mal stellen wollte, riss dem Vorsitzenden dann doch sichtlich der Geduldsfaden: „Es ist Besserwisserei, was Sie hier betreiben“, rügte er den Angeklagten. Berger müsse doch klar sein, dass er auch mit ständigem Nachfragen die Realität des Jahres 2008 nicht so verändern könne, dass sie ihm in den Kram passe. Auch, wenn Berger seine Ideen hier „in der fünften Ableitung“ immer wieder neu vortrage, habe der Zeuge doch bereits deutlich gemacht, dass er sie als realitätsfern betrachtet.

Der geladene 48-jährige ehemalige Trader, Wirtschaftsprüfer und Buchhalter saß zu diesem Zeitpunkt bereits eine gute Stunde im Zeugenstand. Der Brite, der heute im Golf-Emirat Dubai lebt und dort als Immobilienentwickler arbeitet, gilt als ausgewiesener Kenner der Cum-Ex-Geschäfte. Er hat selber viele Jahre zunächst für eine britisch-australische Investmentbank und später selbstständig solche Geschäfte organisiert. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann, der sich nach einer Durchsuchung seines Büros im Jahr 2014 für eine Kooperation mit den Behörden entschieden hat. Angeklagt sei er bisher aber noch nicht, sagte der Zeuge dem Gericht.

Im Fokus des Interesses standen die Jahre 2007 und 2008: Zu Beginn der vergangenen Woche hatte Berger nämlich ein Teilgeständnis abgelegt: Das Jahr 2009 habe für ihn eine Zäsur dargestellt, weil ihm nach einem Rundschreiben des Bundesfinanzministeriums an die Finanzämter erstmals klar geworden sei, dass seine Rechtsauffassung zumindest nicht die einzig in Frage kommende war. Bis dato hatte er den Standpunkt vertreten, dass es sich bei den Deals um die legale Nutzung einer Gesetzeslücke handele. Dass seine Einlassung tatsächlich ein Geständnis sein sollte, musste der Angeklagte dem Gericht aber am folgenden Verhandlungstag noch einmal explizit darlegen.

Berger formuliert unscharf, sein Anwalt präzisiert das Geständnis

Berger war es nämlich gelungen, sich so unscharf auszudrücken, dass sein Anwalt Richard Beyer sich im Anschluss an den ersten Verhandlungstag genötigt sah, die Aussage seines Mandanten noch einmal auf den Punkt zu bringen: „Hanno Berger hat ein freimütiges und offenes Geständnis abgelegt, dass er ab dem Jahr 2009 mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat,“ ließ der Anwalt die versammelte Presse wissen.