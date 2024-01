Finanzaufsicht reagiert auf IT-Risiken Bafin nimmt Cloud-Anbieter unter die Lupe

Die Risiken, die Banken und anderen Finanzdienstleistern durch das Auslagern von IT-Aufgaben erwachsen, zeichnet Mark Branson in einem gedanklichen Bild. „Das Nervensystem der modernen Finanzwelt ist weit verästelt und hat in den vergangenen Jahren zahlreiche zusätzliche Synapsen gebildet“, so der Präsident der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin, Mark Branson in Frankfurt. „Damit ist es auch empfindlicher geworden. IT-Pannen oder eine Cyber-Attacke können gravierende Folgen haben, die weit über das unmittelbar betroffene Unternehmen hinausreichen“.