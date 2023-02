Zivilstreit um den früheren Solarworld-Vorstand : Das war doch keine Fischbratküche

Bonn Im Zivilstreit um den früheren Solarworld-Vorstand unter Frank Asbeck trafen die Parteien am Donnerstag zum zweiten Mal aufeinander. Es geht um Ansprüche aus Insolvenzverschleppungshaftung und Insolvenzanfechtung.

Nach gut zwei Stunden weitgehend ergebnisloser Verhandlung platzte Ex-Solarworld-Chef Frank Asbeck der Kragen: „Das war doch keine Fischbratküche“ echauffierte sich der bekannte Unternehmer. Solarworld habe über 3000 Mitarbeiter beschäftigt und die IT-Abteilung sei professionell geführt worden. Vor dem Bonner Landgericht ist der Rechtsstreit zwischen Insolvenzverwalter Horst Piepenburg und fünf ehemaligen Vorstandsmitgliedern am Donnerstag in die zweite Runde gegangen und die Worte galten der Klägerseite.

Bereits seit über einer Stunde stritten die Parteien bis zu Asbecks Gefühlsausbruch um das Thema Datensicherung. „Sie hätten doch nur auf den Knopf drücken müssen“, fuhr der 63-Jährige Manager den Insolvenzverwalter an. Piepenburg hätte den Datenbestand nach Meinung des Ex-Vorstandsvorsitzenden bei der Aufnahme seiner Tätigkeit unabänderbar sichern müssen. „Wir durften das doch nicht mehr“, so Asbeck.

Rekordverdächtiger Streitwert

Angesichts eines rekordverdächtigen Streitwerts von knapp 731 Millionen Euro scheint der ein oder andere Gefühlsausbruch nachvollziehbar. Bereits zu Beginn der Verhandlung hatte der Vorsitzende Zivilrichter Uwe Schneiders zusammenfassend zu den bis heute von der Klägerseite gelieferten Daten Stellung genommen: „Das ist zum Glück noch nicht in der Akte gelandet“, sagte er lächelnd. Er habe erfahren, dass die gesamte Datenmenge in den Petabyte-Bereich gehen könnte. Allein das Inhaltsverzeichnis soll 56 000 Seiten umfassen, der gesamte Datenbestand, der auf den früheren Unternehmensservern liegt soll 17,5 Millionen DIN-A-4-Seiten entsprechen.

Nicht die fehlende Masse sondern die fehlende Struktur war es allerdings, die von den beklagten Ex-Managern bemängelt wurde: Es gebe offenbar kein vernünftiges Backup, in dem sich nach den von ihnen gesuchten Zahlen oder Dokumenten suchen lasse. Das gebe es schon, erwiderte Piepenburg. Die Daten seien aber auf eine unfassbar große IT-Serverlandschaft verteilt. So stritten die Anwälte stundenlang darüber, wer denn nun welche Dateien wann zu liefern habe und ob der ist-Zustand zum Zeitpunkt der Einreichung des Insolvenzantrags überhaupt gesichert worden sei. „Gibt es denn keine Rechnung über die Datensicherung?“, wollte schließlich einer der beisitzenden Richter von Piepenburg wissen, erhielt aber keine klare Antwort.

Kaum Chancen auf einen Vergleich

Besagte 731 Millionen will Piepenburg von den früheren Vorständen erstreiten, weil sie seiner Ansicht nach spätestens ab dem 1. Juli 2016 hätten erkennen müssen, dass Solarworld pleite war. Die Unternehmensleitung der Aktiengesellschaft hatte aber erst am 11. Mai 2017 einen förmlichen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Bonn eingereicht. Noch im März 2017 hatte Asbeck den Aktionären die dauerhafte Rückkehr in die schwarzen Zahlen bis 2019 in Aussicht gestellt. Dass er kein Interesse an einer Dauerveranstaltung habe, machte der Kammervorsitzende zum Schluss der Verhandlung noch einmal deutlich: Angesichts der erheblichen Kosten, die der Prozess bei beiden Seiten verursache, wollte er ausloten, ob es nicht die Chance für einen Vergleich gäbe.