Kommentar zu Reallöhnen : Den Schrecken verloren

Meinung In Deutschland können die Löhne nicht mehr mit der Teuerung mithalten. Das Minus bei den Reallöhnen ist nicht verwunderlich und trotzdem bemerkenswert, kommentiert Mischa Ehrhardt.

Bemerkenswert ist der Reallohnverlust deswegen, weil damit das Gespenst einer Lohn-Preis-Spirale an Schrecken verliert. So gebetsmühlenartig dieses Argument vorgetragen wird, so entbehrt es aktuell jeder Grundlage und gehört in den Bereich des Glaubens oder der Ideologie. Jedenfalls wird aber angesichts stagnierender Reallöhne und explodierender Energiepreise entschiedenes Handeln umso wichtiger. Denn Menschen mit niedrigen Einkommen kann das in echte Not bringen. Je niedriger Einkommen sind, desto höher der Anteil des Einkommens, der für Gas, Heizöl oder Benzin an der Tankstelle ausgegeben werden muss. Und da sich die Energiepreissteigerungen offenbar nicht schnell in Luft auflösen, ist hier ein genaueres Hinsehen nötig. Wahrscheinlich wird dann schnell klar, dass einmalige Energiezuzahlungen für ärmere Teile der Bevölkerung nicht ausreichen werden.