Biografie über Elon Musk Der menschenfremde Menschheitsretter

Washington · Elon Musk will eine Menschheit retten, zu deren Individuen er keine Beziehung aufbauen kann. Die am Dienstag erschienene Biografie Walter Isaacson gewährt auf 832 Seiten Einblicke in die komplexe Persönlichkeit des reichsten Mannes der Welt.

12.09.2023, 20:38 Uhr

Umstrittene Persönlichkeit: Elon Musk. Foto: dpa/Angela Piazza

Von Thomas Spang

