Automobilbranche Selbst eingebrockt

Die Vorzeigeindustrie ist in schwieriges Fahrwasser geraten. Und in erster Linie haben sich das die deutschen Autobauer selbst eingebrockt. Selbstherrlich haben sie zu lange den Elektroautopionier Tesla belächelt. Sie haben unterstellt, dass der Vorsprung der deutschen Ingenieurskunst so groß sei, dass ein solches Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt sei. Zu spät sind sie auch wach geworden, als chinesische Hersteller aufholten und konkurrenzfähige Autos auf die Straße brachten.