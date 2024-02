Kommentar zum Stellenabbau bei der Deutschen Bank Nicht alle haben Grund zur Freude

Das vierte Jahr in Folge mit einem Gewinn. Der höchste Vorsteuergewinn seit 16 Jahren: Die Deutsche Bank schneidet besser ab, als von manchen erwartet. Aber nicht alle haben Grund zur Freude – je nachdem aus welcher Perspektive man die Rede des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank AG, Christian Sewing, verfolgte. Tatsächlich einen Grund zur Freude hatten auf jeden Fall die Aktionärinnen und Aktionäre von Deutschlands größtem Geldhaus. Die Deutsche Bank will sie deutlich stärker an den Gewinnen beteiligen und die Dividenden dementsprechend kräftig steigern. Bis 2025 könnten sich die Gewinnausschüttungen je Aktie nach den Plänen der Deutschen Bank verdreifachen.