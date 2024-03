Neue Ernährungsempfehlung Ein Ei soll reichen

Wer gerne Spiegeleier isst, schlägt schon mal drei Stück in die Pfanne. Dagegen hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nichts einzuwenden – wenn es nicht zu oft vorkommt. Denn ein Hühnerei pro Woche sollte reichen, schreibt die Organisation in ihren neuen Empfehlungen zur Ernährung der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die sie am Dienstag veröffentlichte.