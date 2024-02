Kommentar zu Temu und Co. Die EU macht die Augen zu

Über Shopping-Apps kann nämlich direkt aus chinesischen Fabriken vor die Wohnungstür deutscher Verbraucher geliefert werden, ohne dass sich jemand schert, ob darin Gefährliches verpackt ist. Es gibt nicht einmal einen Ansprechpartner in dieser Frage. Wie die Ware vor Ort produziert wurde oder ob sie für Verbraucher risikobehaftet ist, fragt niemand. Keiner haftet. Betroffen sind nicht nur Spielwaren, sondern auch andere Produktgruppen. Oft billig und unter fragwürdigen Umständen in China produziert, unkontrolliert in die EU geschleust. Das ist legal, weil es eine Regelungslücke gibt, die die EU nicht schließt.