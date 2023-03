Kampf gegen die Inflation Die EZB hält Kurs

Im Kampf gegen die Inflation hatte die EZB seit Dezember bereits eine Reihe ungewöhnlich großer Zinsschritte unternommen und war damit auf einen ähnlichen Kurs eingeschwenkt wie die amerikanische Notenbank Fed. Die hat ihren Leitzins bereits auf die Spanne zwischen 4,5 und 4,75 Prozent erhöht. Stark anziehenden Zinsen allerdings führen unter anderem zu Wertverlusten in den Anleihebeständen von Banken. Das wurde der Silicon Valley Bank zum Verhängnis, die am vergangenen Wochenende unter Aufsicht der US-Behörden gestellt wurde. Notenbanken stehen nun grundsätzlich vor dem Dilemma, einen Kurs finden zu müssen zwischen den Klippen einer hohen Inflation auf der einen Seite und den sich anhäufenden Problemen – zumindest für einzelne Banken – im Finanzsystem. „Es ist nicht einfach, in diesem Dilemma zu navigieren“, sagte der Präsident des Ifo-Institutes Clemens Fuest.