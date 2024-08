Vox-Sendung läuft seit zehn Jahren Das sind die erfolgreichsten Produkte aus „Die Höhle der Löwen“

Nui Cosmetics: Die vegane Make-up-Linie von Gründerin Swantje van Uehm konnte 2020 vor allem bei Jury-Mitglied Judith Williams punkten. Sie investierte 250.000 Euro in das junge Unternehmen Nui Cosmetics und bekam dafür 40 Prozent der Anteile. Seitdem konnte van Uehm den Umsatz um mehr als das Zehnfache steigern. In diesem Jahr kam dann die nächste Erfolgsmeldung: Nachdem Nui Cosmetics schon in ganz Europa vertreten war, expandierte das Start-up nun in die USA. Damit geht ein großer Traum der Gründerin in Erfüllung. Sie verzichtet – im Gegensatz zu anderen Kosmetikmarken – unter anderem auf Karmin in rotem Lippenstift und andere synthetische Inhaltsstoffe. Karmin wird aus Schildläusen gewonnen. Stattdessen verwendet sie Eisenoxide.