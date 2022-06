Gasversorgung in Deutschland : Die Speicher müssen voll werden

Berlin Weniger Gas aus Russland: Die Bundesregierung will der Industrie Brennstoff abkaufen und international zusätzliche Mengen erwerben. 15 Milliarden Euro stehen als Garantie für den Notfall bereit.



Weil die vereinbarten Gaslieferungen aus Russland teilweise ausbleiben, hat die Bundesregierung neue Notmaßnahmen angekündigt, um die Gasspeicher für den kommenden Winter zu füllen. Industrieunternehmen sollen eine Belohnung erhalten, wenn sie auf bestimmte Gasmengen verzichten. Außerdem werden zusätzliche Gasmengen mit Staatsmitteln auf dem internationalen Markt gekauft. Wie soll das genau funktionieren?

■ Die Auktion: Die Bundesregierung will ein Auktionsverfahren entwickeln lassen, also eine Art Versteigerung. Diese soll grundsätzlich so ablaufen: Industriefirmen, die Gas für ihre Produktion einkaufen, decken sich in der Regel mit längerfristigen Lieferverträgen ein. So wissen sie, wie viel Brenn- und Rohstoff sie in den kommenden Monaten erwarten können. Der Staat will den Unternehmen nun einen Preis dafür zahlen, dass sie bestimmte Mengen an ihn abgeben.

Versorgung Aktuell steht genug Gas zur Verfügung Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat mit den Energieministern der Länder über Wege zur Reduzierung des Gasverbrauchs beraten. In der Schaltkonferenz am Montag machte Habeck zwar deutlich, dass die Versorgungssicherheit aktuell gewährleistet ist, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Aber die Lage sei ernst und erfordere weitergehendes Handeln. Bund und Länder hätten in der Sitzung bekräftigt, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung sei, um die Krise zu bewältigen. Der Vizekanzler will den Einsatz von Gas für Stromerzeugung und Industrie senken – es sollen dafür mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Sie sollen die Stromerzeugung in mit Erdgas befeuerten Kraftwerken soweit wie möglich ersetzen, um Gas einzusparen. dpa

Mehrere Unternehmen werden in dem Verfahren dann wohl gleichzeitig Gasmengen zu unterschiedlichen Preisen anbieten. Die Unternehmen müssen sich dabei überlegen, auf die Herstellung welcher Produkte sie in der nächsten Zeit verzichten können. Sie berechnen, welche Umsatzausfälle ihnen das beschert, und ob die Einnahmen aus dem Gasverkauf an den Staat ein ausreichender Ausgleich sind. Auf diese Art soll die Produktion dort verringert werden, wo die Einschränkungen am wenigsten Schaden anrichten.

Die billigsten Angebote der Firmen erhalten dann den Zuschlag. Diese Mengen übernimmt der Staat und speichert sie in die unterirdischen Lager ein, um im kommenden Winter die Versorgung zu gewährleisten. Die Kosten werden auf alle Gasverbraucher umgelegt. Die Rechnungen für die Privathaushalte und Unternehmen steigen dadurch um gewisse Beträge. Um wie viel, lässt sich noch nicht sagen. Das Verfahren wird unter anderem die Bundesnetzagentur organisieren, die für das Wirtschaftsministerium den Energiemarkt reguliert. Außerdem beteiligt ist der Trading Hub Europe (THE) – eine Tochterfirma der großer deutscher Gasnetzbetreiber, die dafür sorgen muss, dass die Speicher Ende des Jahres voll sind.

■ Der Einkauf: Zusätzlich soll THE weitere Gasmengen auf den internationalen Märkten kaufen, damit die Speicher trotz der russischen Gaskürzungen Ende November zu 90 Prozent gefüllt sind. Auch wegen des hohen Weltmarktpreises ist dafür viel Geld nötig, das sich die Firma nicht mal eben schnell bei Geschäftsbanken leihen können. Deshalb wird die öffentliche KfW-Bank dem Trading Hub einen Kredit über 15 Milliarden Euro geben. Der Bund übernimmt dafür eine „Garantie“ in gleicher Höhe – für den Fall, dass die KfW die Mittel von THE nicht zurückerhält.

Im Schreiben des parlamentarischen Finanzstaatssekretärs Florian Toncar (FDP) an den Haushaltsausschuss des Bundestages, das dieser Zeitung vorliegt, ist von einer „Eventualverbindlichkeit“ die Rede. Das Geld wird also nicht ausgegeben, sondern steht nur als Sicherheit bereit. Deshalb erhöht sich die Neuverschuldung im Bundeshaushalt wohl nicht. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte am Sonntagabend angebliche neue Kredite kritisiert.