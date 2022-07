Kommentar zum Zahlungsverhalten der Deutschen : Die Zeiten ändern sich

Parken in der City kostet bald vier Euro : Neue Parkgebühren in Bonn treten erst später in Kraft Eigentlich sollte die vom Stadtrat beschlossene Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Raum am 1. Juni in Kraft treten. Demnach werden für eine Stunde Parken im Zentrum vier Euro fällig. Auch in anderen Bezirken steigen die Preise. Nun kündigt die Stadt an, dass sich der Start der höheren Preise verzögert.