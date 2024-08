Digitale Brieftasche Personalausweis auf dem Smartphone

Dass sich die Bundesrepublik jetzt mit der digitalen Brieftasche, englisch Wallet, beschäftigt, hat mit der EU zu tun. Im Mai trat eine Reform der EU-Verordnung Eidas (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) in Kraft. Die Verordnung regelt unter anderem rechtssichere digitale Unterschiften und digitale Identitätsnachweise. In der neuen Fassung sind Eckpunkte und ein Zeitplan für die Wallets enthalten. Jedes EU-Land muss danach bis spätestens Anfang 2027 mindestens eine digitale Brieftasche anbieten. „Deutschland tut sich bei der digitalen Identität sehr schwer“, sagt Lodderstedt. „Länder wie Dänemark oder Österreich sind viel weiter und sehr pragmatisch unterwegs.“