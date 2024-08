Kommentar zu Discover-Streik Kalkulation geht nicht auf

Denn seit Langem haben Ufo und Cockpit einen Tarifvertrag für die Beschäftigten des jungen Unternehmens gefordert. Das Management hat einige Zeit verstreichen lassen, bis es sich zu Verhandlungen bereit erklärte. Es folgten monatelange Verhandlungen, jedoch ohne Ergebnis. Nach und in solchen Verhandlungsperioden quasi über Nacht einen Tarifabschluss mit der Konkurrenzgewerkschaft Verdi abzuschließen, müssen die beiden Spartengewerkschaften als Affront auffassen. Zumal sie in der Tat einen Großteil der Beschäftigten bei Discover vertreten dürften. Darüber hinaus aber dürfte dieser Konflikt in dieser nur kleinen Lufthansa-Tochter das Verhältnis zwischen den Spartengewerkschaften und dem Lufthansa-Management in Zukunft belasten.