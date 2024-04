Teures Wohnen Warum die Mietpreisbremse vielfach kontraproduktiv wirkt

Dass die Mietpreise zu messbaren Erfolgen geführt hat, bezweifelt auch Roland Kampmeyer, Geschäftsführer eines gleichnamigen Maklerunternehmens, das insbesondere auf dem Bonner und Kölner Markt aktiv ist: „Nach unserer Marktbeobachtung hat sich die Mietpreisbremse von Anfang an als Instrument zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als wirkungslos erwiesen.“ Bei dem sich weiter verschärfenden Wohnungsmangel in den Metropolregionen durch Bevölkerungswachstum und einer dramatisch rückläufigen Bautätigkeit durch die Krise in der Bauwirtschaft sei vielmehr davon auszugehen, dass die Mieten auch in den nächsten Jahren weiter stark steigen. „Die Mietpreisbremse kann das nicht verhindern und ist zudem in ihrer Anwendung fehleranfällig“, führt Kampmeyer aus: „Besser wäre es, den Fokus auf die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und die Wohneigentumsbildung zu legen, als in den Mietmarkt regulatorisch einzugreifen.“