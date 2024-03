Pro und Contra Wie sinnvoll sind die Ernährungsempfehlungen der DGE?

Unabhängige Ernährungsempfehlungen sind prima. Sie geben Verbrauchern eine Richtschnur für gesundes Essen an die Hand. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat sich früher auch damit aus der Masse der ganz unterschiedlichen, oft genug nur von wirtschaftlichen Interessen geleiteten Tipps hervorgehoben. Denn sie orientierten sich an den tatsächlichen Verzehrgewohnheiten und nicht an irgendeinem Idealverbraucher.