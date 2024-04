Kommentar zur Bahn-Infrastruktur Ein erster Schritt ist gemacht

Doch auf der anderen Seite ist durch den Zusammenschluss der Infrastrukturgesellschaften der Aufbruch in eine andere Bahnpolitik gelungen. Keine Regierung der letzten Jahrzehnte hat sich auch finanziell so deutlich zum Schienenverkehr bekannt. So dürfte das Interesse an Erfolgen beim Aufbau eines modernen Netzes und attraktiver Stationen hoch bleiben. Sollten sich Befürchtungen bestätigen, dass sich doch nicht so viel ändert wie nötig, kann immer noch nachgebessert werden. Insofern ist das Glas halb voll.