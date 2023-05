Kommentar zum Münchener Dieselskandal-Prozess Ein hoher Preis

Seit September 2020 wird am Landgericht München um die Aufarbeitung des VW-Dieselskandals gerungen. 32 Monate lang hat sich der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler als prominentester Angeklagter unschuldig gegeben. Das gesamte Verfahren schleppt sich sogar schon fünf Jahre hin. In all diesen Jahren hat der frühere Audi-Chef eisern beteuert, nichts von einer Betrugssoftware gewusst zu haben. Nun hat er das Gegenteil gestanden. Von Herzen und aus Reue heraus kam dieses Geständnis offenkundig nicht. Es war rein taktischer Natur. Ohne Geständnis hätte Stadler Gefängnis ohne Bewährung gedroht. Das hat Richter Stefan Weickert klargemacht. Vor diese Wahl gestellt, hat der Ex-Manager zähneknirschend gestanden.