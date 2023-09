Die Digital X in Köln Ein „Ökosystem“ der Digitalisierung

Die Menschenmassen, die am frühen Abend vor der Bühne im Mediapark noch auf Einlass warten, lassen an ein Festival denken, vielleicht auch an die Eröffnung des Straßenkarnevals. Irritierend ist in diesem Zusammenhang nur die Kleidung – die wiederum erinnert an einen Mix aus Geschäftstreffen und Erstsemesterwoche an der Uni. „Techies und Digital Natives, so viel frische Luft wie heute habt ihr in den letzten Jahren nicht gekriegt“, unterstellt Barbara Schöneberger, die als Moderatorin durch den Tag führt.