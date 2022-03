Kommentar zum Rubel-Manöver des russichen Präsidenten : Ein schlauer Schachzug

Putin ändert Zahlungsart bei Energielieferungen : Gas nur noch gegen Rubel Russlands Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, dass die EU und andere „unfreundliche“ Staaten ihre Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlen dürfen. Ein Coup, der die Sanktionsspirale in die Höhe schraubt – und westliche Regierungen in die Bredouille bringt.