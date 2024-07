Nach fast 60 Jahren Warum das Autokino in Porz schließen muss

In Köln dagegen endet die Geschichte des Autokinos in Porz – es schließt seine Einfahrten Ende Oktober. Der Grund: Auf dem Gelände hat an mehreren Tagen pro Woche ein Trödelmarkt stattgefunden. Mit den Einnahmen durch die Vermietung des Geländes tagsüber ließ sich das Autokino über drei jahrzehntelang querfinanzieren. Doch damit ist nun Schluss. „Irgendjemandem in der Stadt Köln ist aufgefallen, dass es keine Genehmigung für die Trödelmärkte gab. Den Rest kann man sich denken“, sagt Heiko Desch. Auch gerichtlich konnte man die Zukunft des Kinos nicht sichern. „Wir mussten den Trödelmarkt schließen und dürfen dort auch keine anderen zweiten Standbeine aufbauen oder betreiben. Deswegen müssen wir in Köln schließen“. Damit endet eine fast sechs Jahrzehnte währende Geschichte, denn geöffnet hat das Kölner Autokino im Jahr 1967.