Kommentar zu ausländischen Investitionen in Deutschland Ernüchternde Zahlen

Die neuen Zahlen zu ausländischen Investitionen sind ernüchternd. Sie sind Teil einer längeren Reihe schlechter Wirtschaftsdaten. Dabei verstärken sich Tendenzen gegenseitig. Die Stagnation der deutschen Wirtschaft ist in dieser Form eine Ausnahme unter den Industriestaaten. Das bemerken auch ausländische Firmen und Investoren, wenn sie überlegen, in welche Märkte sie ihr Geld investieren oder wo sie Produktion aufbauen wollen. Zuviel Bürokratie mag auch eine Rolle spielen, doch auf sie schimpft man hierzulande – sogar mit einigem Recht – seit Jahrzehnten. Das hat in der Vergangenheit aber ausländische Investoren nicht abgehalten, im wichtigsten Markt Europas Präsenz zu zeigen. Was den jüngsten Rückgang angeht, so liegt es nahe, ihn zuerst mit dem Energiepreisschock in Verbindung zu bringen. Denn vor allem der hat bewirkt, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr geschrumpft ist – als einzige in Europa.