Kommentar zum Klimaschutzgesetz Erpressung durch China bleibt möglich

Auch der Beschluss der Regierungskoalition zum Solarpaket zeigt dunkle Stellen. Zwar will man den Ausbau der erneuerbaren Energien erleichtern, etwa bei Balkon-Solaranlagen, Sonnen-Kraftwerken auf Miethäusern und Photovoltaikmodulen in der Landwirtschaft. Andererseits hat vor allem die FDP eine zusätzliche Förderung für heimische Hersteller von Solarzellen verhindert. Den größten Teil der benötigten Technik muss Europa deshalb weiter aus China importieren. Angesichts der geopolitischen Differenzen ist das eine gefährliche Wette auf die Lieferbereitschaft der chinesischen Regierung. Offiziell will die Koalition die Widerstandsfähigkeit Deutschlands in globalen Konflikten stärken, im konkreten Fall ermöglicht sie Peking jedoch weiterhin ökonomische Erpressung.