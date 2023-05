Kommentar zum EU-Lieferkettengesetz Ethische Politik

Und wirtschaftspolitisch setzt die EU einen Standard, dem sich Firmen weltweit anschließen werden. Als größter Wirtschaftsblock der Welt neben den USA und China ist sie dazu in der Lage. EU-Gesetze machen weltweit Schule, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Denn viele global tätige Konzerne wollen nicht darauf verzichten, mit der EU Geschäfte zu machen. So werden europäische Firmen keine Nachteile in der Konkurrenz erleiden, sondern eher die Vorteile als Vorreiter genießen. Beides spricht dafür, die Kosten, die bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes in den Unternehmen entstehen, in Kauf zu nehmen. Sowieso werden sie angesichts der maßvollen Regelungen nicht allzu hoch ausfallen. Die ethischen und wirtschaftspolitischen Vorteile wiegen sie auf.