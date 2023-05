EU-Lieferkettengesetz Weltweite Standards für EU-Firmen

Offiziell respektieren die meisten großen Unternehmen die weltweiten Menschenrechte. Wie sie diesen Anspruch jedoch in die Praxis umsetzen, sollen bald genauere Vorschriften regeln. An diesem Donnerstag entscheidet das EU-Parlament über den Entwurf des europäischen Lieferkettengesetzes. Diese Direktive könnte deutlich über das entsprechende deutsche Gesetz hinausgehen. Wie viele Stunden täglich dürfen Beschäftigte in den asiatischen Textilfabriken maximal arbeiten, wie müssen Bergbaukonzerne die Natur im Umkreis ihrer Minen schützen, wie können ausländische Arbeiter ihre Rechte bei europäischen Firmen durchsetzen? Unter anderem solche Fragen wird das europäische Lieferkettengesetz regeln. Grundsätzlich geht es darum, die sozialen und ökologischen Menschenrechte bei den weltweiten Lieferanten der europäischen Unternehmen zu schützen. Noch aber ist die Auseinandersetzung darüber im Gange, was der Text genau enthalten wird.