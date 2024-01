Immobilienkrise in China Das letzte Kapitel im Evergrande-Drama

Das finale Urteil im Evergrande-Prozess fiel niederschmetternd aus. Der chinesische Immobilienriese habe in den letzten anderthalb Jahren „keinen Umstrukturierungsvorschlag, geschweige denn überhaupt einen tragfähigen Vorschlag“ vorgelegt, entschied die Hongkonger Richterin Linda Chan am Montag. Die Interessen der Gläubiger seien daher „besser geschützt“, wenn das Bauunternehmen endgültig abgewickelt würde. Damit ist das Ende des am stärksten verschuldeten Bauentwicklers der Welt besiegelt: Evergrande wird per Gerichtsentscheidung aufgelöst.