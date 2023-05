Kommentar zur Zinserhöhung der EZB Umsichtig und ruhig

Im Grunde spielt diese Entwicklung den Zentralbanken in die Karten, weil so tendenziell Investitionen und Ausgaben sinken. In der Folge sinkt die allgemeine Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, was die Inflation dämpft. Doch liegen die Ursachen für diesen erwünschten Bremseffekt nur zum Teil an den höheren Zinsen: Der Bankensektor ist vor allem durch die Krise der Regionalbanken in den USA durchgerüttelt und wachsamer geworden. In Europa hat die Notübernahme der Credit Suisse durch UBS für einen kleinen Schockmoment gesorgt.