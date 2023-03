Kommentar zum Bankensystem EZB in der Zwickmühle

Hieß es im Februar auch noch, über den März hinaus könne man noch mit weiter steigenden Zinsen rechnen, ist eine solche Ankündigung nun weggefallen. Das zeigt, dass die Zentralbank die Spannungen an den Finanzmärkten durchaus ernst nimmt und darauf achten wird, den Bogen möglichst nicht zu überspannen. Gut möglich, das mit dem Zinsentscheid in dieser Woche erst einmal ein Plateau erreicht ist, von dem aus die EZB ihre bisherigen Schritte und deren Folgen erst einmal beobachten wird. So habe es im Rat der Notenbank am Donnerstag auch vereinzelt Stimmen gegeben, die bereits jetzt lieber eine moderatere Gangart gesehen hätten.