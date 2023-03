Reisen mit dem Flugzeug : Wenn das Flugchaos droht

Passagiere stehen am Flughafen Düsseldorf vor dem Flugplan. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Experten sehen 2023 als schwieriges Jahr bei Flugreisen. Was Kunden bei Verspätungen, Umbuchungen und Ausfällen zusteht und wo sie im Notfall Hilfe bekommen.



48 Stunden und 20 Minuten verspätete sich ein Flug von Düsseldorf nach Korfu am 28. Mai vergangenen Jahres. Ein anderer, das war am 2. September ein Rückflug von Korfu in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt, kam 48 Stunden und sieben Minuten nach Plan an. Und wenige Tage darauf verspätete sich ein Flug von Düsseldorf auf die Kanareninsel Lanzarote um 34,5 Stunden.

Es sind die „Top 3“ der größten Verspätungen 2022, die das Fluggastrechteportal EUclaim aus seinen Statistiken ermittelt hat – Extreme. Aber irgendeine Horrorgechichte kennt mittlerweile wohl jeder. Geburtstag der Freunde verpasst, wichtigen Geschäftstermin vermasselt – und dann ein ewiges Hin und Her. Wie umbuchen, woher kommt Geld zurück? Und in diesem Jahr? Einfacher wird es nicht, das Flugchaos scheint nicht abgehakt – ganz im Gegenteil.

Der Flugverkehr nimmt zu

„Das Jahr 2023 wird das schwierigste Jahr des letzten Jahrzehnts“, prophezeit die europäische Flugsicherungsorganisation Eurocontrol. Schon im vergangenen Jahr seien europaweit im Schnitt 72 Prozent der Flieger bei Ankunft pünktlich gewesen, bei Abflug 66 Prozent. Und zur großen Reisezeit, also im Sommer 2022, sei allenfalls noch jede zweite Maschine wie geplant gestartet beziehungsweise gelandet. Nun sei der russische Luftraum wegen des Ukraine-Kriegs nach wie vor gesperrt. Zugleich habe China aber mit dem Ende der Null-Covid-Politk die Grenzen wieder geöffnet. Der Flugverkehr nehme zu. Das sei alles entscheidend, und die Verspätungen im Sommer niedrig zu halten sei eine „immense Aufgabe“.

Auch Karolina Wojtal, Co-Leiterin des Europäsche Verbraucherzentrums Deutschland, sagt: „Es bleibt spannend.“ Erst vor kurzem sei es in Frankreich wegen der dort geplanten Rentenreform auf dem Pariser Flughafen Orly zu einem überraschenden Streik gekommen. Damit sei immer wieder zu rechnen, auch in Deutschland. Am 17. Februar dieses Jahres stand an mehreren Flughäfen hierzulande der Betrieb praktisch still. Knapp 1900 Flüge wurden laut EUclaim an dem Tag gestrichen oder kamen zu spät. Laut Wojtal fehlt zudem nach wie vor Personal für die Bodenabfertigung, aber auch für die Flüge selbst. Die Airlines hätten in der Corona-Krise Leute entlassen und nicht rechtzeitig wieder eingestellt. Obendrein trudele manche Airline. Anfang Januar habe zum Beispiel die britische Regionalfluggesellschaft Flybe ihren Betrieb eingestellt.

So müssten sich Passagiere gefasst machen darauf, dass sich lange Warteschlangen am Check-in und vor den Sicherheitskontrollen bilden, Koffer stehen bleiben, Flüge verschoben und gestrichen werden.Und zwar nicht erst im Sommer. „Ich rechne damit auch schon für die Osterferien“, meint Wojtal. Aber wie sich wappnen?

„Wer eine Pauschalreise mit Flug und Unterkunft bucht, kann auf jeden Fall sicher sein, dass er immer nach Hause zurückkommt, selbst wenn eine Fluglinie während des Urlaubs pleite geht.“ Der Reiseveranstalter müsse sich um kostenfreien Ersatz kümmern. Ansonsten sei entscheidend, die eigenen Rechte zu kennen. Viele Passagiere wüssten gar nicht, dass sie im Falle einer Verspätung Ansprüche haben. Sie nennt beispielhaft drei Fälle.

Erster Fall: Auf der Anzeigetafel am Flughafen steht „flight delayed“. Die urlaubende Familie ärgert sich, der Geschäftsreisende telefoniert hektisch. Der Flug von München nach Stockholm verspätet sich um drei Stunden, später steht da sogar „flight canceled“. „Die Fluggesellschaft muss sich in solchen Fällen direkt an die Passagiere wenden, sich gegebenenfalls auch um einen zumutbaren alternativen Transport kümmern“, erklärt Wojtal. Und weiter: „Solange Sie auf eine Beför­derung warten, muss diese auch für Speisen und Getränke sorgen, im Zweifel auch für ein Hotel und die Fahrt dorthin – und dafür auch die Kosten übernehmen.“

Zweiter Fall: Eigentlich sollte der Flug von Bremen aus gehen, drei Tage vorher teilt die Airline mit, der Flug starte von Dortmund. „Das gilt als Annullierung Ihres Flugs. Ihnen bleiben dann zwei Möglichkeiten: Sie können die Umbuchung akzeptieren oder Sie verlangen die volle Erstattung des Ticketpreises“, erklärt die Verbraucherschützerin. Außerdem könne Ersatz für den Schaden gefordert werden, der etwa entsteht, weil ein Ersatzflug mehr kostet oder die Taxirechnung höher ausfällt, als wenn es beim geplanten Flughafen geblieben wäre.

Dritter Fall: Auf der Fernreise gibt es einen Zwischenstopp irgendwo in Europa, der Anschlussflug ist aber leider nicht mehr zu schaffen, also warten Fluggäste stundenlang am Gate. Am Ende steht ihnen eine Entschädigung zu wie bei Flugverspätungen grundsätzlich immer, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist: Die Fluggesellschaft ist verantwortlich für die Pannen, es lag nicht am Wetter oder an höheren Gewalt. Sich um diese Entschädigung sofort zu kümmern, sei nicht nötig. Den Urlaub zum Beispiel muss man sich davon nicht weiter verderben lassen. Passagiere haben nach deutschem Recht drei Jahre Zeit, um ihren Anspruch geltend zu machen. Sie wenden sich dafür am besten erst einmal direkt an die Airline. Manche bieten auf ihren Webseiten auch extra Online-Formulare für Entschädigungen.