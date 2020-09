Galeria Karstadt Kaufhof : Gläubiger stimmen Rettungsplan von Warenhausriesen zu

Essen Die Gläubiger machen den Weg frei für die Sanierung des angeschlagenen Warenhausriesen. Der Preis dafür ist hoch. Tausende Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz und viele Lieferanten und Vermieter Geld. Der Erfolg ist dennoch ungewiss.

In einem nach dem Ja der Gläubiger verschickten Mitarbeiterbrief betonte GKK-Chef Miguel Müllenbach: „Der heutige Tag ist der Startschuss für einen Neuanfang, denn unser Unternehmen hat jetzt wieder eine gesunde Basis und die Aussicht auf eine sichere Zukunft.“ Der Warenhausriese könne sich voraussichtlich schon im Oktober wieder ohne irgendwelche insolvenzrechtlichen Einschränkungen und schuldenfrei dem Wettbewerb um die Kunden stellen, betonte Müllenbach. „Wir werden dann stärker und besser aufgestellt sein als vor der Corona-Krise, die voraussichtlich schon im Herbst noch einige Unternehmen in Schieflage bringen wird, die sich, anders als wir, hoch verschuldet haben.“

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die coronabedingte vorübergehende Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Unternehmen berichtete damals, es erwarte allein in diesem Jahr durch Corona einen Umsatzverlust von einer Milliarde Euro.

Nach den Plänen der Geschäftsführung soll Galeria Karstadt Kaufhof in den nächsten Jahren zum „vernetzten Marktplatz der Zukunft“ ausgebaut werden und als „Anker-Einzelhändler und gesellschaftliche Anlaufstelle in jeder relevanten deutschen Innenstadt“ zu finden sein.

„Ich glaube, das ist die letzte Chance“, sagte denn auch GKK-Betriebsrat Gerhard Löpke bei der Demonstration vor der Gläubigerversammlung. Löpke arbeitet in der Karstadt-Filiale in Dortmund, die in letzter Minute der Schließung entging. Und er blickt durchaus mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. „2009 hatten wir bei Karstadt schon einmal einen Insolvenzplan. Der hat damals die Krise nicht beendet. Ich hoffe, dass der neue besser funktioniert.“